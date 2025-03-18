Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» группировки «Запад» уничтожил опорный пункт ВСУ

«Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А “Солнцепек” подразделения войск РХБЗ 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” уничтожил взводный опорный пункт и укрытия ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ночное время», — говорится в сообщении.
Расчет «Солнцепека» вел стрельбу с использованием программных систем топогеодезической привязки. Пуски производились с расстояния около 6 км. Это позволило значительно продвинуться вперед штурмовым группам группировки войск «Запад» на одном из направлений.
По данным Минобороны, воздушная разведка с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выявила сосредоточение живой силы противника на укрепленных позициях. Расчеты БПЛА также осуществляли корректировку и контроль поражения целей в режиме реального времени. По завершении боевой работы военнослужащие выполнили противоогневой маневр и оперативно покинули огневую позицию.
Командир огнеметной группы с позывным Тиран рассказал, что с помощью термобарических боеприпасов ТОС-1А «Солнцепек» уничтожает живую силу и легкую бронетехнику противника как на переднем крае, так и в тыловых районах. Дальность поражения при этом может достигать 10 км. Боевые задачи помогают выполнять группа огневой поддержки, а также подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
Офицер пояснил, что при попадании в цель термобарический снаряд распыляет, а затем воспламеняет взрывоопасную смесь. При этом температура достигает нескольких тысяч градусов, и возникает избыточное давление. «В случае попадания никто не выживет», — добавил он.