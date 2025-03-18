Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» группировки «Запад» уничтожил опорный пункт ВСУ

Командир огнеметной группы с позывным Тиран рассказал, что с помощью термобарических боеприпасов ТОС-1А «Солнцепек» уничтожает живую силу и легкую бронетехнику противника как на переднем крае, так и в тыловых районах. Дальность поражения при этом может достигать 10 км. Боевые задачи помогают выполнять группа огневой поддержки, а также подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.