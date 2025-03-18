ТАСС: ВС РФ под Красноармейском уничтожили группу женщин — штурмовиков ВСУ

«Под Красноармейском накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин. Всего порядка десяти человек уничтожено», — сообщили в силовых структурах.
Там добавили, что погибшие попали под удары российской артиллерии и дронов при попытке спешиться с техники. Вместе с женским десантом уничтожен и экипаж, который пытался доставить украинских штурмовиков на позиции.
В распоряжении ТАСС также есть видео последствий удара по украинской технике с женским десантом. На кадрах подбитая бронемашина и погибший женский десант.