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ТАСС: ВС РФ под Красноармейском уничтожили группу женщин — штурмовиков ВСУ

ДОНЕЦК, 18 марта. /ТАСС/. Группа украинских женщин — штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» уничтожена под Красноармейском (украинское название — Покровск), сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Источник: Reuters

«Под Красноармейском накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин. Всего порядка десяти человек уничтожено», — сообщили в силовых структурах.

Там добавили, что погибшие попали под удары российской артиллерии и дронов при попытке спешиться с техники. Вместе с женским десантом уничтожен и экипаж, который пытался доставить украинских штурмовиков на позиции.

В распоряжении ТАСС также есть видео последствий удара по украинской технике с женским десантом. На кадрах подбитая бронемашина и погибший женский десант.