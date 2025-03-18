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Гаубицы Д-30 уничтожили миномет и личный состав ВСУ под Антоновским мостом

Личный состав расчета представлен к государственным наградам Российской Федерации.

Источник: Аргументы и факты

Артиллерийский расчет гаубицы Д-30 из состава войсковой группировки «Днепр» точным выстрелом ликвидировал замаскированный миномет и находившихся рядом военнослужащих ВСУ.

Цель была обнаружена под Антоновским мостом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, замаскированную огневую точку выявила воздушная разведка. Координаты оперативно передали артиллеристам, после чего расчет получил приказ на поражение цели. Военнослужащие подготовили орудие, произвели наводку и снайперским выстрелом уничтожили миномет вместе с находившимися рядом противниками.

Артиллеристы 18-й общевойсковой армии, использующие 122-миллиметровую буксируемую гаубицу Д-30, выполняют задачи по огневой поддержке мотострелковых подразделений. Помимо этого, они успешно поражают временные позиции противника, пункты управления беспилотниками, бронетехнику, артиллерийские установки и живую силу ВСУ.

За проявленное мужество и эффективное выполнение боевой задачи личный состав расчета представлен к государственным наградам.

Ранее ВС России захватили первый американский подствольный дробовик M26 в Судже.