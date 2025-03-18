Гаубицы Д-30 уничтожили миномет и личный состав ВСУ под Антоновским мостом

По данным ведомства, замаскированную огневую точку выявила воздушная разведка. Координаты оперативно передали артиллеристам, после чего расчет получил приказ на поражение цели. Военнослужащие подготовили орудие, произвели наводку и снайперским выстрелом уничтожили миномет вместе с находившимися рядом противниками.