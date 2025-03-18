В Пермском крае похоронят 47-летнего Валерия Козоногова, погибшего на СВО

Похороны 48-летнего Валерия Козоногова, погибшего в бою на СВО, пройдут в деревне Морозово Очёрского округа Пермского края, сообщили в местной администрации.
Валерий родился 28 октября 1976 года в селе Новый посёлок Оханского района Пермской области. Закончил школу, работал, женился. В браке родился сын Виктор.
«Понимая, что в спецоперации нам нужна только победа, мужчина поступил на военную службу по контракту и, приняв присягу на верность родине, отправился на СВО. Освоил военную специальность механика-водителя», — рассказали в администрации Очёрского округа.
Бой 5 июля 2024 года стал для Валерия последним. Он погиб в Запорожской области вблизи населённого пункта Вербовое.
Прощание с погибшим бойцом будет проходить 18 марта на его родине, в деревне Морозово. Всех желающих проводить Валерия в последний путь просят к 11:30 подойти по адресу: улица Раздольная, 32.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об ещё одном погибшем на СВО бойце из Очёрского округа, прапорщике Андрее Гладкове. Его не стало 5 февраля.