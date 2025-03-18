Расчёты российских ЗРК «Тор-М1» научились сбивать низколетящие дроны ВСУ

«Сейчас они стараются лететь низко. Где-то вдоль посадки. Тем самым их сложнее становится увидеть. Но для нас теперь и это уже не проблема, мы и к этому приноровились, что теперь вычисляем их даже тогда, когда они летят на низких высотах», — пояснил военнослужащий, рассказ которого обнародовало Министерство обороны РФ.