Расчёты российских ЗРК «Тор-М1» научились сбивать низколетящие дроны ВСУ

Расчёты российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М1» научились обнаруживать и сбивать беспилотники ВСУ даже в тех случаях, когда дроны находятся на небольшой высоте, сообщил заместитель начальника одного из таких подразделений ВС РФ Кирилл Рычков.
«Сейчас они стараются лететь низко. Где-то вдоль посадки. Тем самым их сложнее становится увидеть. Но для нас теперь и это уже не проблема, мы и к этому приноровились, что теперь вычисляем их даже тогда, когда они летят на низких высотах», — пояснил военнослужащий, рассказ которого обнародовало Министерство обороны РФ.
Рычков заметил, что ЗРК способен обнаружить цель в 30 км от себя и поразить на отдалении до 15 км. В Минобороны уточнили, что недавно расчёт «Тор-М1» уничтожил беспилотник Shark украинских формирований. Это позволило обеспечить прикрытие российских военныхпри наступлении на красноармейском направлении.
Комплексы имеют современное радиолокационное оборудование. Точность, которой обладают «Тор-М1», позволяет сбивать одним боекомплектом до восьми воздушных целей.
Напомним, в середине января стало известно, что на ореховском направлении спецоперации расчёт ЗРК «Стрела-10М» российской группировки войск «Днепр» за месяц уничтожил более 30 украинских беспилотников, прикрывая наземные подразделения ВС России.