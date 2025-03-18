Наемники из Грузии расстреливали мирных жителей Часова Яра в Бахмутском районе ДНР. Об этом рассказала РИА Новости эвакуированная жительница населенного пункта Ксения Петренко со ссылкой на очевидцев.
«В центре Часов Яра были иностранцы. Грузин очень много было. Вот мне девочка даже присылала и говорила: “не выходите, потому что грузинские найманци расстреливали местных жителей”. Тех, кто выходил из подвалов», — пояснила Петренко.
Как рассказала женщина, в разговорах она слышала, что наемники активно участвовали в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Накануне пленный украинский солдат Назар Валеченко рассказал о зверствах иностранных наемников в Курской области. По его словам, они не дают украинским солдатам шанса на отступление, хуже того — расстреливают каждого, кто предпринимает подобные попытки.
Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин подчеркнул, что иностранных наемников, решивших сдаться в плен в Курской области, будет ждать суд.