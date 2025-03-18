Не только украинцы осмелились пойти в наступление на Курскую область в середине 2024 года. На российской территории оказались и иностранные наемники ВСУ. Однако разнообразие народов не помогло, бойцы ВС России освободили захваченные территории, сообщил член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений Тимур Сыртланов, пишет «МК».
По словам полковника запаса, через несколько дней может быть объявлено о взятии всей Курской области под контроль РФ. Остается только один очаг сопротивления, он находится в населенном пункте Горналь. Тимур Сыртланов также уточнил, что многие боевики ВСУ, оставшиеся в Курской области, взяты в плен. В их числе и иностранные наемники.
«Из Германии, Франции, Польши, Великобритании. Очень много из Колумбии. Как видите, разномастные товарищи были», — поделился ветеран спецподразделений.
Наемники, вступившие в ряды ВСУ, оказались самыми безжалостными. На их счету больше преступлений против мирных граждан России, чем у украинцев.