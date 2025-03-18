«Разномастные товарищи были»: ветеран спецподразделений рассказал о пойманных в Курской области наемниках

По словам полковника запаса, через несколько дней может быть объявлено о взятии всей Курской области под контроль РФ. Остается только один очаг сопротивления, он находится в населенном пункте Горналь. Тимур Сыртланов также уточнил, что многие боевики ВСУ, оставшиеся в Курской области, взяты в плен. В их числе и иностранные наемники.