Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женский десант ВСУ вышел на бой против российских солдат: чем все закончилось

ТАСС: бойцы ВС России ликвидировали женский десант ВСУ под Красноармейском.

Источник: Комсомольская правда

Военные Вооруженных Сил России ликвидировали группу украинских штурмовиков из десяти человек. Они скрывались под Красноармейском. Штурмовики попали под удары артиллерии и БПЛА, попытавшись спешиться с боевой техники, пишет ТАСС.

Украинские солдаты находились внутри бронемашины, когда услышали звук снарядов. Помимо штурмовиков, уничтожен также экипаж, сопровождавший боевиков к нужным позициям.

«Под Красноармейском накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин. Всего порядка десяти человек уничтожено», — уточнили в силовых структурах.

За прошедшие сутки на красноармейском направлении ликвидировано также две станции РЭБ противника. Всего ВСУ потеряли почти 500 солдат и четыре БТР под Красноармейском.