Военные Вооруженных Сил России ликвидировали группу украинских штурмовиков из десяти человек. Они скрывались под Красноармейском. Штурмовики попали под удары артиллерии и БПЛА, попытавшись спешиться с боевой техники, пишет ТАСС.
Украинские солдаты находились внутри бронемашины, когда услышали звук снарядов. Помимо штурмовиков, уничтожен также экипаж, сопровождавший боевиков к нужным позициям.
«Под Красноармейском накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин. Всего порядка десяти человек уничтожено», — уточнили в силовых структурах.
За прошедшие сутки на красноармейском направлении ликвидировано также две станции РЭБ противника. Всего ВСУ потеряли почти 500 солдат и четыре БТР под Красноармейском.