Глава Ульчского района Хабаровского края отправляется в зону СВО

В ближайшее время он намерен заключить контракт на прохождение военной службы в зоне СВО, сообщает ИА AmurMedia.
Глава района обратился к депутатскому корпусу, главам сельских поселений, руководителям предприятий и учреждений района, а также аппарату администрации Ульчского района.
«Оценивая прошедший период, я не могу не отметить высокий уровень гражданской ответственности каждого из вас и стремление внести свой вклад в развитие Ульчского района. Благодарю вас за сотрудничество, командную работу и желаю успехов во всех начинаниях», — сообщил в своём Telegram-канале (18+) Федор Иващук.
Также Федор Иващук выразил благодарность жителям Ульчского района, поблагодарив всех за активную жизненную позицию и за труд, направленный на благо района, за их участие во всех сферах жизни региона.
Глава Ульчского района отметил, что он не прощается с ними и с районом. «Уверен, совместная плодотворная работа продолжится, и все намеченные цели будут достигнуты».
Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев встретился с отрядом добровольцев государственных гражданских служащих, которые после выполнения своего долга по защите Родины вернулись домой. Отряд был сформирован полгода назад, в его состав вошли 27 человек: работники аппарата полпреда ДФО, Минвостокразвития России и девяти регионов ДФО.