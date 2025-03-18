Глава Ульчского района Хабаровского края отправляется в зону СВО

«Оценивая прошедший период, я не могу не отметить высокий уровень гражданской ответственности каждого из вас и стремление внести свой вклад в развитие Ульчского района. Благодарю вас за сотрудничество, командную работу и желаю успехов во всех начинаниях», — сообщил в своём Telegram-канале (18+) Федор Иващук.