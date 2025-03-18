Над регионами России сбили 46 украинских беспилотников

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в министерстве.
Уточняется, что 41 БПЛА сбит над территорией Белгородской области, по два — в Брянской и Курской областях, один — в Орловской области.
Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в результате атаки украинских БПЛА в регионе нет. «Оперативные и экстренные службы работают на местах», — отметил он.