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Над регионами России сбили 46 украинских беспилотников

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в министерстве.

Уточняется, что 41 БПЛА сбит над территорией Белгородской области, по два — в Брянской и Курской областях, один — в Орловской области.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в результате атаки украинских БПЛА в регионе нет. «Оперативные и экстренные службы работают на местах», — отметил он.