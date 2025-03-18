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Обвиняемый в убийстве жены в лесу под Лисками воронежец ушел на СВО

Мужчина подписал контракт с Минобороны РФ.

33-летний житель города Лиски Воронежской области, которому предъявили обвинение в убийстве супруги в лесополосе (ч. 1 ст. 105 УК РФ), ушел на спецоперацию. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК 17 марта.

Там пояснили, что мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ.

Напомним, трагедия произошла ночью 17 января в лесном массиве села Масловка Лискинского района. Обвиняемый приехал туда на машине с женой. В ходе конфликта он сначала избил женщину, а потом задушил. Супруга скончалась на месте. Сам благоверный пришел домой и лег спать. А утром отправился в полицию с явкой с повинной.

Как ранее пояснили в СК, мужчина признал вину. По суду он был заключен под стражу.