Обвиняемый в убийстве жены в лесу под Лисками воронежец ушел на СВО

Напомним, трагедия произошла ночью 17 января в лесном массиве села Масловка Лискинского района. Обвиняемый приехал туда на машине с женой. В ходе конфликта он сначала избил женщину, а потом задушил. Супруга скончалась на месте. Сам благоверный пришел домой и лег спать. А утром отправился в полицию с явкой с повинной.