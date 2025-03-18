Участник СВО получил от главы Владивостока памятный знак

«Хотелось бы обратить внимание всех нас, гражданских лиц, на ребят, которые возвращаются с передовой. Это настоящие герои. Уверен, каждого из них государство заметит и отметит. А для всех нас и наших детей они безусловный ориентир», — отметил Константин Шестаков.