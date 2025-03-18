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Участник СВО получил от главы Владивостока памятный знак

Мэр приморской столицы Константин Шестаков вручил памятный знак «Владивосток — город воинской славы» участнику СВО Олегу Бутенко.

Источник: Администрация Владивостока

Мужчина был в составе группы аэроразведки на двух направлениях — в Донецкой Народной Республике и Курской области, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Олег Бутенко — сотрудник управления окружающей среды и природопользования администрации Владивостока. Участие в СВО они принимал в составе отряда «БАРС-2» батальона «Тигр».

Как поделились в мэрии, мужчина планирует заниматься обучением подростков тактической медицине и управлению дронами. За выполнение важных задач на передовой его в ближайшее время наградят орденом Мужества:

«Хотелось бы обратить внимание всех нас, гражданских лиц, на ребят, которые возвращаются с передовой. Это настоящие герои. Уверен, каждого из них государство заметит и отметит. А для всех нас и наших детей они безусловный ориентир», — отметил Константин Шестаков.