Участник СВО получил от главы Владивостока памятный знак

Мужчина был в составе группы аэроразведки на двух направлениях — в Донецкой Народной Республике и Курской области, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
Олег Бутенко — сотрудник управления окружающей среды и природопользования администрации Владивостока. Участие в СВО они принимал в составе отряда «БАРС-2» батальона «Тигр».
Как поделились в мэрии, мужчина планирует заниматься обучением подростков тактической медицине и управлению дронами. За выполнение важных задач на передовой его в ближайшее время наградят орденом Мужества:
«Хотелось бы обратить внимание всех нас, гражданских лиц, на ребят, которые возвращаются с передовой. Это настоящие герои. Уверен, каждого из них государство заметит и отметит. А для всех нас и наших детей они безусловный ориентир», — отметил Константин Шестаков.