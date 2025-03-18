Как пенсионеры из Сибири пытаются спасти бойцов на СВО

На небольшом пятачке и в без того тесном помещении стоит большой станок, на который натянуты рыболовные сети, и в каждую ячейку пять человек одновременно вплетают ленты из специальной ткани. У них это получается так ловко, словно сквозь сети ручеёк течёт. А женщины ещё и приговаривают: «Чтобы защитил наших ребят и отвёл вражеский снаряд…».
«У нас жадных нет».
Частоостровское встретило ярким зимним солнцем, ослепительно белым снегом, чистым воздухом и звенящей тишиной на улицах. Лишь изредка здесь проедет машина или встретишь неспешно идущего по своим делам человека. Только возле школы звучат звонкие голоса ребятни — закончились уроки, и они группами разбегаются в разные стороны.
Направляемся сразу в отделение почты, которое находится в одном здании с местной администрацией. Правда, отделение — это громко сказано: вся площадь занимает примерно 15 кв. м. Работает только три дня. В эти дни здесь собираются пенсионеры-волонтёры и плетут маскировочные сети для СВО. Занимаются этим практически с начала специальной военной операции. Есть те, у кого родственники несут службу за ленточкой, и те, кто здесь по зову сердца и просто не может по-другому. «Наши ребята тоже сейчас на Донбассе. Хочется помочь землякам», — говорят они.
Но не только сети плетут частоостровские женщины. Организовали в посёлке цех, где шьют для бойцов куртки, наволочки, набивают подушки. А ещё вяжут носки и шьют утеплённые «чуньки», которые вставляют в сапоги. В местном храме прихожане также собирают гуманитарную помощь и плетут сети. Летом жители села сдают овощи и ягоды, зимой — заготовки. Всё для фронта. Отдельно и своим ребятам собирают посылки.
«Жители хорошо откликаются. У нас жадных нет. Никогда от нас ещё машина не уходила пустая, всегда заполненная», — говорят волонтёры.
Руководит волонтёрами создатель и директор школьного музея Нина Большакова. Готовую продукцию отправляют в первую Емельяновскую школу. А оттуда уже доставляют в Красноярск в центр сбора гуманитарной помощи. Но бывает, и адресные посылки собирают для своих земляков.
«Когда ребята приходят в отпуск, мы формируем коробок двадцать всякой всячины по их просьбе. Это наши ученики, всех знаем и переживаем», — говорит пенсионерка Раиса Смирнова, много лет проработавшая в школе.
«Приезжие мы…».
У каждой из этих женщин своя интересная судьба, но про себя все говорят так: «Приезжие мы, но полюбили эту землю всем сердцем».
Например, Раиса Васильевна родом с Сахалина, но уже много лет живёт в Чистых (так местные называют своё село), а до этого жила в соседнем Куваршино. Годовалым ребёнком родители привезли её в Сибирь. Практически вся жизнь здесь прошла. У неё четверо взрослых детей — два сына и две дочери. Правда, в городе живут — там нашли своё счастье.
На вопрос, что заставляет заниматься этим, все отвечают в один голос: «А как же иначе? По-другому сейчас нельзя».
«Утром встаю, надо всё быстро сделать и бежать помогать нашим ребятам. Недавно встреча была с двумя бойцами — они приезжали в отпуск. Говорят, что наша помощь неоценима. Особенно сети. Мы ещё больше воодушевились», — рассказывает Раиса Васильевна.
Нина Покровская тоже не местная, но живёт здесь уже больше сорока лет. Сейчас ей семьдесят. Дети выросли, есть внуки. Раньше работала в совхозе, заведовала зернотоком. На СВО служат внучатый племянник и зять Нины Михайловны. Зять был ранен. Два раза приезжал в отпуск. И опять туда возвращается.
«Спрашивала, когда совсем вернётся, ответил: пока приказа не будет. У него здесь семья, двое детей. Но и там они уже все как родные. Как-то говорю зятю: “Серёжа, я тут сети вяжу”. Он смеётся: “А ты расписывайся на каждом бантике. Такой привет будет, может, дойдёт”. Вот Галина — родная тётка Серёжи», — говорит Нина Михайловна и показывает на женщину, которая стоит с краю и молча вплетает ленты.
"Мне тяжело говорить: недавно племянник погиб. В 2022 году сразу два брата ушли вместе, а в январе один погиб. Орденом Мужества награждён, памятная доска с его портретом на школе висит.
Я только вторую неделю сюда хожу. Лучше с девчонками пообщайтесь, они молодцы, давно сети плетут", — переключает моё внимание на других женщин Галина Шматова. Больше сорока лет назад с Урала она приехала сюда. Говорит, родственники в начале восьмидесятых позвали.
«Здесь ещё совхоз был богатый. Квартиры давали. И работа была, поля засевали, четыре тысячи голов скота было… А потом перестройка, ужасные девяностые годы, всё разрушили», — с горечью вспоминает Галина Николаевна.
«Наш вклад в победу».
Радуются женщины, что в школе проводят встречи с участниками СВО, когда они возвращаются домой.
«Ждём не дождёмся, когда это наконец всё закончится, каждой ленточкой мы желаем Зеленскому подняться и упасть, чтобы ему худо было! И хоть давление постоянно скачет, всё равно хожу сюда, чтобы помочь подругам», — вступает в разговор Анна Шлапунова из общества инвалидов «Снегири».
Она приехала в село из Красноярска. Нравится местная природа, чистый воздух, Енисей рядом. Летом отправила в госпиталь двадцать банок варенья. Потом был клич: нужна ткань, чтобы шить постельное бельё, а у неё как раз запасы — метров шестьдесят ткани, новые пододеяльники, простыни. Во времена дефицита многие закупали впрок. «Всё отдала. Это наш вклад в будущую победу», — говорит женщина.
Надежда Малышева в Чистых живёт тридцать два года, дояркой работала в совхозе. Приехала с семьёй из Абанского района, когда в родном селе решили школу-восьмилетку закрыть, а детей возить в соседний посёлок. И жить в интернате.
«Думала мою малявку семилетнюю отправить на неделю. И стали искать место, куда переехать, чтобы была школа. В Чистые попали случайно. Раньше сюда знакомые переехали и пригласили посмотреть. Говорили: если не понравится, будете искать другой вариант. Тогда ещё совхоз здесь функционировал. Он, конечно, уже не был миллионером, но жить можно было. Нам понравилось, тем более квартиру сразу давали», — вспоминает Надежда Владимировна.
Сегодня, говорит, у пенсионера времени свободного много, потому пошла сети плести. Тут что-то полезное сделаешь и с людьми пообщаешься, все новости узнаешь.
«Сколько времени уходит на одну сеть?» — интересуюсь.
«Смотря сколько нас придёт, сегодня эту должны закончить. А вообще, сколько уже сделали с 2022 года, не считали. Нина Фёдоровна учёт ведёт. Единственное, могу сказать, что я, наверное, больше шестисот наволочек сшила. Даже машинка сломалась, надо мастеру везти», — улыбается волонтёр.
«А молодёжь в деревне остаётся?» — спрашиваю напоследок.
«Остаётся, заканчивают Емельяновский техникум и возвращаются. Есть у нас частные предприятия, фермерские хозяйства, свиноферма, филиал Томского мясокомбината. Строят дома, последние годы в деревню народ потянулся, потому что появилась работа. Ещё бы пару таких предприятий — и вообще было бы хорошо», — с оптимизмом размышляют женщины о будущем. И тут же переключаются на сети. «Давайте, наверное, девочки, на табуретку. Хочется быстрее доделать и победить…».
Ранее мы рассказывали про матушку Ольгу Язеву, которую называют командиром швейных войск. После объявления частичной мобилизации она создала сообщество «Швейные войска России». И вместе с другими женщинами шьёт камуфляжную форму для бойцов СВО, вяжет маскировочные сети, отправляет гуманитарную помощь нашим бойцам.