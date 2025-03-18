Как пенсионеры из Сибири пытаются спасти бойцов на СВО

Направляемся сразу в отделение почты, которое находится в одном здании с местной администрацией. Правда, отделение — это громко сказано: вся площадь занимает примерно 15 кв. м. Работает только три дня. В эти дни здесь собираются пенсионеры-волонтёры и плетут маскировочные сети для СВО. Занимаются этим практически с начала специальной военной операции. Есть те, у кого родственники несут службу за ленточкой, и те, кто здесь по зову сердца и просто не может по-другому. «Наши ребята тоже сейчас на Донбассе. Хочется помочь землякам», — говорят они.