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Бойцы «Центра» продолжили продвижение в глубину обороны противника

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Центр» в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял свыше 440 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Новоалександровка, Удачное, Успеновка, Димитров и Шевченко Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял более 440 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия», — говорится в сообщении ведомства.