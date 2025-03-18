Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действия «Запада» за сутки

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в Харьковской области, потери противника составили до 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Шапковка, Моначиновка, Радьковка, Шийковка и Пролетарское Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«Потери противника составили до 205 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять пикапов, четыре артиллерийских орудия, из них два производства стран НАТО, склад боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.