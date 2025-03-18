ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действия «Запада» за сутки

«Потери противника составили до 205 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять пикапов, четыре артиллерийских орудия, из них два производства стран НАТО, склад боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.