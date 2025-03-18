«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, три автомобиля и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий «Днепра»
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 70 украинских военных, склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ.