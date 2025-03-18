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ВСУ потеряли более 145 военных в зоне действий «Востока»

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Киев за сутки потерял свыше 145 военнослужащих и две боевые бронированные машины в зоне действий подразделений группировки российских войск «Восток», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Комар и Отрадное Донецкой Народной Республики.

«Потери противника составили более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и Krab польского производства», — говорится в сообщении ведомства.