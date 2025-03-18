ВСУ потеряли более 145 военных в зоне действий «Востока»

«Потери противника составили более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и Krab польского производства», — говорится в сообщении ведомства.