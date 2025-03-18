Главное из брифинга Минобороны 18 марта 2025 года: последние новости на сегодня

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим ВСУ, военной аэродромной инфраструктуре, местам хранения и применения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 146 районах.