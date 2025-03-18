Группировка «Север» противостоит врагу под Волчанском
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по механизированной бригаде ВСУ в районе города Волчанска Харьковской области.
«ВСУ потеряли свыше 35 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Запада» продвинулись на Харьковском направлении
Бойцы «Запада» ударили по пяти бригадам противника в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 205 боевиков. Также украинская сторона лишилась трех боевых бронированных машин, пяти пикапов, четырех артиллерийских орудий, склада боеприпасов и трех станций радиоэлектронной борьбы.
«Южная» группировка заняла новые рубежи
Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Щербиновка и Иванополье ДНР.
Потери противника за сутки составили: порядка 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» превысили 440 боевиков
Подразделения «Центральной» группировки поразили шесть бригад противника в районах семи населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли более 440 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.
Подразделения «Востока» продвинулись в ДНР
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Богатырь, Комар и Отрадное ДНР.
Потери ВСУ превысили 145 человек. Также российские бойцы уничтожили две боевые бронированные машины, два автомобиля, пять орудий полевой артиллерии.
Бойцы «Днепра» ударили по бригадам береговой обороны ВСУ
Подразделения «Днепра» поразили две бригады противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области и Токаревка Херсонской области.
«Уничтожены до 70 военнослужащих, три автомобиля и склад боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим ВСУ, военной аэродромной инфраструктуре, местам хранения и применения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 146 районах.
Российские средства ПВО в течение суток сбили:
- пять управляемых авиационных бомб JDAM;
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- 117 БПЛА самолетного типа.