Российского комика, пошутившего о героях СВО, задержали в Беларуси

По данным следователей, Останин выступал в одном из московских клубов со стендапом, в ходе которого высказался в адрес военных РФ, утративших трудоспособность.
При попытке пересечь границу Российской Федерации он был задержан.
Комик доставлен в Москву, в ближайшее время его допросят следователи. Стендапера обвиняют по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Ему грозит до шести лет лишения свободы.
По информации Telegram-канала «Белорусский силовик», Останин был задержан в Беларуси оперативниками главного управления по борьбе с организованной преступностью. Через Минск он хотел улететь в третьи страны.