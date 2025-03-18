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Российского комика, пошутившего о героях СВО, задержали в Беларуси

МИНСК, 18 мар — Sputnik. На комика Артемия Останина завели уголовное дело за шутки о российских военнослужащих, получивших увечья после боевых действий в зоне СВО, сообщает СК РФ.

Источник: Sputnik.by

По данным следователей, Останин выступал в одном из московских клубов со стендапом, в ходе которого высказался в адрес военных РФ, утративших трудоспособность.

При попытке пересечь границу Российской Федерации он был задержан.

Комик доставлен в Москву, в ближайшее время его допросят следователи. Стендапера обвиняют по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

По информации Telegram-канала «Белорусский силовик», Останин был задержан в Беларуси оперативниками главного управления по борьбе с организованной преступностью. Через Минск он хотел улететь в третьи страны.