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ВС РФ создали коридор для эвакуации жителей из освобожденного Константинополя

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российские военнослужащие создали специальный коридор для эвакуации жителей из освобожденного Константинополя в ДНР. Эвакуированы 10 человек, в том числе четверо детей, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«10 мирных жителей — пожилые супруги, четверо детей и четверо взрослых более месяца скрывались в подвале разрушенного дома в Константинополе. Беспорядочные обстрелы ВСУ сделали их убежище смертельно опасным. Чтобы обезопасить гражданских людей от прилетов FPV-дронов ВСУ, военнослужащие создали специальный коридор, развернув для того средства радиоэлектронной борьбы, а операторы БПЛА при помощи дронов направляли группу по безопасному маршруту, используя данные с камер беспилотников. Люди с детьми перемещались от укрытия к укрытию, во время обстрелов приходилось прятаться в подвалах и развалинах. Выйдя в безопасное место, военнослужащие доставили людей на технике в Донецк, где их встретили медики и волонтеры», — сообщили в российском военном ведомстве.