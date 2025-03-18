ВСУ потеряли более 270 военных на курском направлении за сутки

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены 2 танка, боевая машина пехоты, 2 бронетранспортера, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, 6 артиллерийских орудий, 4 миномета и станция контрбатарейной борьбы, а также 4 пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — сообщили в российском военном ведомстве.