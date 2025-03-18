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ВСУ потеряли более 270 военных на курском направлении за сутки

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении за сутки составили более 270 военных, 2 танка и 6 артиллерийских орудий. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены 2 танка, боевая машина пехоты, 2 бронетранспортера, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, 6 артиллерийских орудий, 4 миномета и станция контрбатарейной борьбы, а также 4 пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — сообщили в российском военном ведомстве.

В МО РФ уточнили, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.