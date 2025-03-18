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ВС России нанесли поражение ВСУ в районе четырех сел в Курской области

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бойцы группировки «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах четырех сел в Курской области, говорится в сообщении Министерства обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня», — заявили в ведомстве.

Кроме того, российская авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике противника в районах Басовки, Беловод, Веселовки, Водолаг, Журавки, Запселья, Локни, Мирополья, Могрицы, Новенького, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, добавили в ведомстве.

В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, войска освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.