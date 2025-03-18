Военкор Линин объяснил атаку ВСУ у границы Белгородской области

18 марта военкор Юрий Котенок сообщал, что ВСУ, по предварительным данным, в ходе прорыва на территорию Белгородской области потеряли 20 боевиков, а также четыре бронемашины и до трех танков Т-72. Военкор Александр Коц, отвечая на вопрос, может ли противник пойти в наступление на других участках границы, заявлял, что это маловероятно. Коц отмечал, что противник будет пытаться совершать провокации «с целью раздергать наши ресурсы». «Через Красную Яругу они и раньше пытались соединиться со своим курским флангом, но получили люлей на Колотиловке. Им жизненно важно оттянуть время, чтобы построить эшелонированную оборону в Сумской области. И за это они платят жизнями украинских солдат на Белгородчине и Курщине», — писал военный корреспондент.