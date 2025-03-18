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Военкор Линин объяснил атаку ВСУ у границы Белгородской области

Утром 18 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Украина активно обстреливает приграничье — Краснояружский район. Министерство обороны РФ опубликовало информацию, что в ночь на 18 марта дежурные средства ПВО уничтожили 46 украинских беспилотников, большая часть которых — 41 — перехвачена над Белгородской областью.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 «Град» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север»
Источник: РИА "Новости"

«Сложная обстановка»

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что за последние сутки только по поселкам Краснояружского района было произведено пять артиллерийских обстрелов, в ходе которых выпущено 29 снарядов, а также нанесены удары 49 беспилотниками, 12 из которых сбиты. Ранены мирные жители.

Сложная обстановка на территории Белгородской области, к сожалению, у нас остается.

Вячеслав Гладков
губернатор Белгородской области

Военкоры о причинах активизации ВСУ

18 марта военкор Юрий Котенок сообщал, что ВСУ, по предварительным данным, в ходе прорыва на территорию Белгородской области потеряли 20 боевиков, а также четыре бронемашины и до трех танков Т-72. Военкор Александр Коц, отвечая на вопрос, может ли противник пойти в наступление на других участках границы, заявлял, что это маловероятно. Коц отмечал, что противник будет пытаться совершать провокации «с целью раздергать наши ресурсы». «Через Красную Яругу они и раньше пытались соединиться со своим курским флангом, но получили люлей на Колотиловке. Им жизненно важно оттянуть время, чтобы построить эшелонированную оборону в Сумской области. И за это они платят жизнями украинских солдат на Белгородчине и Курщине», — писал военный корреспондент.

В ряде телеграм-каналов, в том числе российских военкоров, сообщалось, что в результате боев в белгородском приграничье был уничтожен как минимум один танк ВСУ, а также несколько единиц бронетехники.

При этом ни власти Белгородской области, ни в Минобороны о попытке прорыва ВСУ в регион не сообщали.

«Эвакуация иностранных наемников»

Военкор Евгений Линин в комментарии для редакции Новостей Mail сообщил, что действия ВСУ в приграничье с Белгородской областью — могут быть попыткой эвакуации иностранных военных специалистов. Он указывает, что подобные действия ВСУ уже пытались предпринять в Курской области. По словам военкора, буквально через сутки после просьбы Трампа сохранить жизни попавшим в окружение украинским военнослужащим начали происходить боестолкновения в районе Свердликово, куда просочилось несколько диверсионных групп. Тогда диверсанты пытались отбить западных офицеров, попавших в окружение.

Для ВСУ сейчас поставлена прямая задача — не оставлять свидетельств того, что в их рядах присутствуют иностранные специалисты в виде наемников, либо в виде инструкторов. Для этого они не жалеют ни техники, ни людей. Поэтому я бы не назвал происходящее сейчас на российской границе с Украиной чем-то чрезвычайным, какой-то наступательной операцией ВСУ. Нет, скорее всего это подобные диверсионные акции для вызволения тех, кто остался в котле.

Евгений Линин
военный корреспондент

Линин напомнил, что группировки в приграничье недоукомплектованы и сильно измотаны, чтобы наносить какие-то серьезные контрудары, тем более вглубь территории России.

Ранее в подполье сообщили, что в Курской области в окружении оказалась группа иностранных военных. В числе которых англоязычные наемники военного профиля, а также ученые.