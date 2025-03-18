Военкор Линин объяснил атаку ВСУ у границы Белгородской области

«Сложная обстановка»
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что за последние сутки только по поселкам Краснояружского района было произведено пять артиллерийских обстрелов, в ходе которых выпущено 29 снарядов, а также нанесены удары 49 беспилотниками, 12 из которых сбиты. Ранены мирные жители.
Сложная обстановка на территории Белгородской области, к сожалению, у нас остается.
Военкоры о причинах активизации ВСУ
18 марта военкор Юрий Котенок сообщал, что ВСУ, по предварительным данным, в ходе прорыва на территорию Белгородской области потеряли 20 боевиков, а также четыре бронемашины и до трех танков Т-72. Военкор Александр Коц, отвечая на вопрос, может ли противник пойти в наступление на других участках границы, заявлял, что это маловероятно. Коц отмечал, что противник будет пытаться совершать провокации «с целью раздергать наши ресурсы». «Через Красную Яругу они и раньше пытались соединиться со своим курским флангом, но получили люлей на Колотиловке. Им жизненно важно оттянуть время, чтобы построить эшелонированную оборону в Сумской области. И за это они платят жизнями украинских солдат на Белгородчине и Курщине», — писал военный корреспондент.
В ряде телеграм-каналов, в том числе российских военкоров, сообщалось, что в результате боев в белгородском приграничье был уничтожен как минимум один танк ВСУ, а также несколько единиц бронетехники.
«Эвакуация иностранных наемников»
Военкор Евгений Линин в комментарии для редакции Новостей Mail сообщил, что действия ВСУ в приграничье с Белгородской областью — могут быть попыткой эвакуации иностранных военных специалистов. Он указывает, что подобные действия ВСУ уже пытались предпринять в Курской области. По словам военкора, буквально через сутки после просьбы Трампа сохранить жизни попавшим в окружение украинским военнослужащим начали происходить боестолкновения в районе Свердликово, куда просочилось несколько диверсионных групп. Тогда диверсанты пытались отбить западных офицеров, попавших в окружение.
Для ВСУ сейчас поставлена прямая задача — не оставлять свидетельств того, что в их рядах присутствуют иностранные специалисты в виде наемников, либо в виде инструкторов. Для этого они не жалеют ни техники, ни людей. Поэтому я бы не назвал происходящее сейчас на российской границе с Украиной чем-то чрезвычайным, какой-то наступательной операцией ВСУ. Нет, скорее всего это подобные диверсионные акции для вызволения тех, кто остался в котле.
Линин напомнил, что группировки в приграничье недоукомплектованы и сильно измотаны, чтобы наносить какие-то серьезные контрудары, тем более вглубь территории России.
Ранее в подполье сообщили, что в Курской области в окружении оказалась группа иностранных военных. В числе которых англоязычные наемники военного профиля, а также ученые.