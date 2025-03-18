Business Insider: как Россия использует «треугольник наступательной мощи»

Во-первых, на линии боевого соприкосновения российские войска продолжают сковывать сухопутные войска ВСУ пехотой и механизированными бригадами, говорится в исследовании британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI). Во-вторых, они препятствуют маневрированию и наносят урон украинским военным с помощью FPV-дронов, беспилотников «Ланцет» и артиллерии, стреляющей как осколочно-фугасными снарядами, так и минами дистанционного минирования. В-третьих, русские активизировали применение против обороняющихся украинских сил планирующих бомб с унифицированными модулями планирования и коррекции. Для ВСУ это создает дилемму: должны ли они удерживать оборонительные позиции, чтобы уменьшить потери от БПЛА и артиллерии, или же сохранять мобильность, чтобы избежать разрушений от ударов планирующих бомб, которые в состоянии разрушать даже хорошо подготовленные укрепления?