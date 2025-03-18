Business Insider: как Россия использует «треугольник наступательной мощи»

«Треугольником боевой наступательной мощи», как назвали его британские военные аналитики, представляет собой тройную угрозу в виде пехоты, беспилотников и планирующих бомб, которую Украина не может остановить, говорится в статье.
Во-первых, на линии боевого соприкосновения российские войска продолжают сковывать сухопутные войска ВСУ пехотой и механизированными бригадами, говорится в исследовании британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI). Во-вторых, они препятствуют маневрированию и наносят урон украинским военным с помощью FPV-дронов, беспилотников «Ланцет» и артиллерии, стреляющей как осколочно-фугасными снарядами, так и минами дистанционного минирования. В-третьих, русские активизировали применение против обороняющихся украинских сил планирующих бомб с унифицированными модулями планирования и коррекции. Для ВСУ это создает дилемму: должны ли они удерживать оборонительные позиции, чтобы уменьшить потери от БПЛА и артиллерии, или же сохранять мобильность, чтобы избежать разрушений от ударов планирующих бомб, которые в состоянии разрушать даже хорошо подготовленные укрепления?
Несмотря на первоначальные надежды Москвы на то, что авиация будет играть решающую роль в наземной кампании, российские самолеты, как правило, держались далеко за линией фронта, вне зоны досягаемости украинских средств ПВО. Причиной их «возрождения» стало низкотехнологичное оружие: Россия превратила старомодные планирующие бомбы в недорогое «умное» оружие, оснастив их оперением и GPS-навигаторами. Такие бомбы она начала использовать в 2023 году и быстро доказала Западу их ключевое преимущество, отметили в RUSI. Российские ВКС научились запускать планирующие бомбы через линию фронта, причем самолеты-носители остаются на расстоянии от 30 до 90 километров от нее.
Для сравнения, вес американских планирующих бомб JDAM составляет от 225 до 900 килограммов, тогда как российские ФАБ-1500 весят около 1500 килограммов, а ФАБ-3000 — 3000. В этих бомбах столько взрывчатки, что даже в случае неточного попадания украинские окопы и бункеры будут разрушены.
Россия, применяя «треугольник наступательной мощи», сейчас делает то, что должна была делать с начала конфликта в феврале 2022 года: использует базовую общевойсковую тактику, являющуюся стандартом со времен Второй мировой войны.
Возникает вопрос: нужно ли НАТО опасаться этой триады? Как считают западные эксперты, НАТО следует извлечь уроки из российского подхода и накопить огромный запас дешевых планирующих бомб.