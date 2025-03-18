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Business Insider: как Россия использует «треугольник наступательной мощи»

На четвертый год конфликта на Украине, Россия, похоже, нашла выигрышную комбинацию, чтобы измотать украинскую армию. Что стоит за «треугольником боевой наступательной мощи» и почему НАТО следует извлечь из него уроки, рассказывает колумнист Business Insider Майкл Пек.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Треугольником боевой наступательной мощи», как назвали его британские военные аналитики, представляет собой тройную угрозу в виде пехоты, беспилотников и планирующих бомб, которую Украина не может остановить, говорится в статье.

Во-первых, на линии боевого соприкосновения российские войска продолжают сковывать сухопутные войска ВСУ пехотой и механизированными бригадами, говорится в исследовании британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI). Во-вторых, они препятствуют маневрированию и наносят урон украинским военным с помощью FPV-дронов, беспилотников «Ланцет» и артиллерии, стреляющей как осколочно-фугасными снарядами, так и минами дистанционного минирования. В-третьих, русские активизировали применение против обороняющихся украинских сил планирующих бомб с унифицированными модулями планирования и коррекции. Для ВСУ это создает дилемму: должны ли они удерживать оборонительные позиции, чтобы уменьшить потери от БПЛА и артиллерии, или же сохранять мобильность, чтобы избежать разрушений от ударов планирующих бомб, которые в состоянии разрушать даже хорошо подготовленные укрепления?

Новый член в этом уравнении — военно-космические силы России.

Несмотря на первоначальные надежды Москвы на то, что авиация будет играть решающую роль в наземной кампании, российские самолеты, как правило, держались далеко за линией фронта, вне зоны досягаемости украинских средств ПВО. Причиной их «возрождения» стало низкотехнологичное оружие: Россия превратила старомодные планирующие бомбы в недорогое «умное» оружие, оснастив их оперением и GPS-навигаторами. Такие бомбы она начала использовать в 2023 году и быстро доказала Западу их ключевое преимущество, отметили в RUSI. Российские ВКС научились запускать планирующие бомбы через линию фронта, причем самолеты-носители остаются на расстоянии от 30 до 90 километров от нее.

Неточность наведения своих бомб русские компенсируют их взрывной мощностью.

Для сравнения, вес американских планирующих бомб JDAM составляет от 225 до 900 килограммов, тогда как российские ФАБ-1500 весят около 1500 килограммов, а ФАБ-3000 — 3000. В этих бомбах столько взрывчатки, что даже в случае неточного попадания украинские окопы и бункеры будут разрушены.

Россия, применяя «треугольник наступательной мощи», сейчас делает то, что должна была делать с начала конфликта в феврале 2022 года: использует базовую общевойсковую тактику, являющуюся стандартом со времен Второй мировой войны.

С помощью этой тактики русские безжалостного изматывают украинские войска и снижают их моральный дух, ставя противника в безвыходное положение.

Возникает вопрос: нужно ли НАТО опасаться этой триады? Как считают западные эксперты, НАТО следует извлечь уроки из российского подхода и накопить огромный запас дешевых планирующих бомб.