Боец «Орлана» погиб в результате обстрела Белгородской области

«Поселок Красная Яруга подвергся обстрелу со стороны ВСУ. При исполнении боевых задач погиб боец подразделения “Орлан”. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. От лица всех жителей Белгородской области и от себя лично выражаю самые искренние слова соболезнования его родным и близким», — написал он.