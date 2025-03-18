Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 18 марта 2025 года

С начала боевых действий на курском направлении Киев потерял свыше 68 400 человек. Уничтожено 398 танков, 320 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2201 боевую бронированную машину, 2466 автомобилей, 566 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.