Путин в беседе с Трампом назвал «ключевое условие» для разрешения конфликта на Украине

Во вторник, 18 марта, состоялся долгожданный телефонный разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств, в частности, всесторонне рассмотрели украинский конфликт и пути его решения. На это была направлена основная часть беседы. Президент России обратился к американскому лидеру с главным требованием для прекращения эскалации конфликта на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.