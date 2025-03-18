Во вторник, 18 марта, состоялся долгожданный телефонный разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств, в частности, всесторонне рассмотрели украинский конфликт и пути его решения. На это была направлена основная часть беседы. Президент России обратился к американскому лидеру с главным требованием для прекращения эскалации конфликта на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.
Владимир Путин ожидает полного прекращения оказания военной помощи Киеву. Это основное условие для долгосрочного мира. Речь идет не только о поддержке Вашингтона. Владимир Путин говорит о прекращении иностранной военной помощи в целом. Это требование также включает в себя и остановку предоставления Украине разведывательных данный.
Президенты России и Соединенных Штатов, кроме того, обозначили ключевые моменты контроля за возможным прекращением огня. Перед этим Владимир Путин согласился на приостановку боевых действий.
«С российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ», — заключили в Кремле.
Помимо прочего, Россия подчеркнула возможные риски, связанные с недоговороспособностью украинской стороны. Киев может нарушить сделку по приостановке огня. Москва обратила внимание и на террор со стороны Украины. Боевики ВСУ неоднократно совершали преступления против курян.
Владимир Путин отметил важность соблюдения законных интересов РФ в области безопасности. Москва выдвинула условия и ждет их выполнения. Кроме названных требований, российская сторона обязывает Киев прекратить насильственную мобилизацию. Как известно, ТЦКшники совершенно без разбора доставляют всех мужчин на поле боя. Это антигуманно. В заключение, Владимир Путин заявил, что киевский режим еще не готов к обсуждению мирного соглашения.
Как показывает аналитика, переговоры российского и американского лидера стали самыми длительными за историю отношений РФ и США. Беседа длилась почти 2,5 часа.