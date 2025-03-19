Зеленский поддержал позицию не бить по энергетическим объектам

Зеленский отреагировал на инициативу не атаковать объекты энергетической инфраструктуры, сообщает РИА Новости.
«Мы всегда поддерживали позицию не бить никаким оружием по энергетике», — цитирует агентство высказывание Зеленского.
Он также отметил, что ещё не общался с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом после его разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
При этом Зеленский выразил надежду, что ему позвонят.
Напомним, Трамп оценил разговор с Путиным как очень хороший и продуктивный.
В Белом доме заявили, что РФ и Соединённые Штаты договорились незамедлительно начать диалог об урегулировании конфликта на Украине, переговоры будут вестись на Ближнем Востоке.