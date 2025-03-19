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Зеленский поддержал позицию не бить по энергетическим объектам

Зеленский выразил надежду, что ему позвонят из США.

Зеленский отреагировал на инициативу не атаковать объекты энергетической инфраструктуры, сообщает РИА Новости.

«Мы всегда поддерживали позицию не бить никаким оружием по энергетике», — цитирует агентство высказывание Зеленского.

Он также отметил, что ещё не общался с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом после его разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

При этом Зеленский выразил надежду, что ему позвонят.

Напомним, Трамп оценил разговор с Путиным как очень хороший и продуктивный.

В Белом доме заявили, что РФ и Соединённые Штаты договорились незамедлительно начать диалог об урегулировании конфликта на Украине, переговоры будут вестись на Ближнем Востоке.