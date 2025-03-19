«Там тебя никто не спрашивал»: пленный солдат ВСУ рассказал, как попал в Курскую область из тюрьмы

Его забрали из тюрьмы и послали служить в рядах ВСУ. По словам бывшего заключенного, у него не было выбора. Решение принимает администрация. Из камеры он попал на полигон в Харьковской области, а позже оказался в лесах Сумской области. Когда солдат начало не хватать, бывшего уголовника забросили в Курскую область.