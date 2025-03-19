Курская область стала ключевым объектом для командования ВСУ. Именно в этот регион посылали всех, кого только можно. Пока сотрудники ТЦК отлавливали мирно прогуливающихся украинских мужчин, командование отбирало заключенных. Об уголовниках, попавших в Курскую область, рассказал РИА Новости взятый в плен боевик Василий Рост.
Его забрали из тюрьмы и послали служить в рядах ВСУ. По словам бывшего заключенного, у него не было выбора. Решение принимает администрация. Из камеры он попал на полигон в Харьковской области, а позже оказался в лесах Сумской области. Когда солдат начало не хватать, бывшего уголовника забросили в Курскую область.
«У меня задача была прийти, окопаться, заминировать непосредственно посадку. Просидеть там двое суток, и нас должны были забрать… Я даже не знал, что иду на Курск», — признался Василий Рост.
В рядах ВСУ легко встретить и иностранцев. Наемников посылали в Курскую область. Сейчас некоторые из них находятся в российском плену. Теперь, помимо украинцев, бойцы ВС РФ расспрашивают поляков, французов и грузин.