Полковник Алехин: ВСУ из Курской области перебросили под Часов Яр и Харьков

Часть подразделений украинской армии перебросили из Курской области под Часов Яр, другую часть — на харьковское направление. Об этом aif.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Геннадий Алехин.
«Часть подразделений из-под Курска ВСУ кинули на часовярское направление, часть — на харьковское, чтобы укрепить оборону под Липцами, Купянском и в то же время попытаться активизировать свои действия на стыке Сумской, Харьковской, Белгородской и Курской областей», — сказал Алехин.
Военный блогер Юрий Подоляка в разговоре с aif.ru отметил, что Белгородскую область охранают надежные бойцы ВС РФ, они не пропустят противника.
Белгородскую область охраняют надежные бойцы ВС РФ, они не пропустят противника. Об этом aif.ru заявил военный блогер Юрий Подоляка.
Алехин добавил, что границу охраняют не только военнослужащие ВС РФ, но и подразделения «Барс-Белгород» и «Орлан».