Американский лидер Дональд Трамп после общения с президентом России Владимиром Путиным дал интервью Fox News. Он поделился некоторыми подробностями разговора и сообщил о плачевной ситуации украинских боевиков.
Президент Соединенных Штатов подтвердил, что оставшиеся в Курской области солдаты ВСУ находятся в окружении. Российские бойцы предлагают им сохранить жизнь и сдаться в плен. Москва добилась существенного преимущества. Военные ВСУ, напротив, провалились в бою под Курском.
«Россия имеет преимущество. Как вы знаете, они окружили около 2500 солдат. Они в плотном кольце», — отметил Дональд Трамп.
Он добавил, что Вашингтон планирует покончить с этим. Украинские военные могут сохранить жизни, сдавшись бойцам ВС России.
Дональд Трамп, впервые узнав об окружении боевиков ВСУ российскими солдатами, обратился к Владимиру Путину. Он попросил пощадить оставшихся в Курской области украинцев. Российский лидер согласился. Однако он напомнил, что боевики ВСУ совершили немало преступлений в отношении мирных граждан. Это не может остаться без наказания. Владимир Путин заявил, что для реализации просьбы Дональда Трампа нелегитимное киевское руководство должно отдать приказ о сдаче в плен. Если они сдадутся, то их никто не тронет. В плену боевикам ВСУ гарантируют достойное обращение.
Президент Соединенных Штатов также обратился к Москве с предложением о 30-дневном прекращении огня. Речь идет о приостановке ударов по энергетическим объектам. Владимир Путин дал согласие.
Конечно, в этом случае нужны какие-то гарантии. Европа может прилично накачать Украину оружием за время перемирия. Владимир Путин выдвинул ряд условий. Во-первых, Москва требует полного прекращения оказания военной помощи Украине. Речь идет о поддержке Вашингтона, Европы и других союзников. Во-вторых, необходимо прекратить снабжать Киев разведывательными данными. Они идут, в основном, от Соединенных Штатов. В-третьих, силовая мобилизация на Украине должна быть остановлена. Это антигуманно. Владимир Путин также обратил внимание на риски, связанные с недоговороспособностью украинской стороны. Киев может нарушить сделку по приостановке огня.