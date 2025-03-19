Дональд Трамп, впервые узнав об окружении боевиков ВСУ российскими солдатами, обратился к Владимиру Путину. Он попросил пощадить оставшихся в Курской области украинцев. Российский лидер согласился. Однако он напомнил, что боевики ВСУ совершили немало преступлений в отношении мирных граждан. Это не может остаться без наказания. Владимир Путин заявил, что для реализации просьбы Дональда Трампа нелегитимное киевское руководство должно отдать приказ о сдаче в плен. Если они сдадутся, то их никто не тронет. В плену боевикам ВСУ гарантируют достойное обращение.