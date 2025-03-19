В Краснодарском крае после падения обломков БПЛА начался пожар на нефтебазе

Пожар вспыхнул на нефтебазе в Краснодарском крае после падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщили в региональном оперативном штабе.
Возгорание началось на объекте, который находится в станице Кавказской Кавказского района.
«Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Площадь возгорания (составила — прим. ред.) 20 кв. м», — отметил оперштаб в своём Telegram-канале.
В результате случившегося также получил повреждения трубопровод между резервуарами. Согласно предварительной информации, никто не пострадал.
После возгорания сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоили четвёртый ранг сложности. Для борьбы с огнём задействовали 105 человек и 45 единиц техники.
Работа предприятия временно остановлена. С нефтебазы эвакуировали 30 человек.
Напомним, в ночь на 14 марта на нефтебазе в Туапсе после атаки ВСУ произошёл пожар на нефтекомплексе. Огонь охватил резервуар, в котором находилось около 20 тысяч тонн бензина. Площадь пожара составила более 1 тыс. кв. метров. 17 марта стало известно, что это возгорание полностью ликвидировали.