В Краснодарском крае после падения обломков БПЛА начался пожар на нефтебазе

Напомним, в ночь на 14 марта на нефтебазе в Туапсе после атаки ВСУ произошёл пожар на нефтекомплексе. Огонь охватил резервуар, в котором находилось около 20 тысяч тонн бензина. Площадь пожара составила более 1 тыс. кв. метров. 17 марта стало известно, что это возгорание полностью ликвидировали.