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В Краснодарском крае после падения обломков БПЛА начался пожар на нефтебазе

В результате случившегося также получил повреждения трубопровод между резервуарами.
Источник: РИА "Новости"

Пожар вспыхнул на нефтебазе в Краснодарском крае после падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщили в региональном оперативном штабе.

Возгорание началось на объекте, который находится в станице Кавказской Кавказского района.

«Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Площадь возгорания (составила — прим. ред.) 20 кв. м», — отметил оперштаб в своём Telegram-канале.

В результате случившегося также получил повреждения трубопровод между резервуарами. Согласно предварительной информации, никто не пострадал.

После возгорания сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоили четвёртый ранг сложности. Для борьбы с огнём задействовали 105 человек и 45 единиц техники.

Работа предприятия временно остановлена. С нефтебазы эвакуировали 30 человек.

Напомним, в ночь на 14 марта на нефтебазе в Туапсе после атаки ВСУ произошёл пожар на нефтекомплексе. Огонь охватил резервуар, в котором находилось около 20 тысяч тонн бензина. Площадь пожара составила более 1 тыс. кв. метров. 17 марта стало известно, что это возгорание полностью ликвидировали.