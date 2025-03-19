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«Копались, готовились, но не успели подготовиться»: ВСУ испытывают трудности с обороной Красноармейска

Боец Богдан: солдат ВСУ придется выковыривать из Красноармейска.
Источник: Комсомольская правда

Боевики Вооруженных сил Украины пытались подготовиться к обороне Красноармейска в ДНР. Однако вышло не особо удачно. Времени не хватило, а российские солдаты уже подступают, рассказал офицер с позывным Богдан.

По его словам, украинские боевики, в любом случае, надежно укрылись. Красноармейск — город с довольно плотной застройкой. Однако опорных пунктов ВСУ не подготовили. Украинцы не готовы держать оборону.

«Копались, готовились, но не совсем успели подготовиться. Большая часть выполнена, но не до конца», — заключил офицер.

Российские солдаты, тем временем, продвигаются на этом направлении. Они постепенно вытесняют боевиков ВСУ с позиций. Противник потерял уже более 440 военнослужащих и технику.