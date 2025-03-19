Боевики Вооруженных сил Украины пытались подготовиться к обороне Красноармейска в ДНР. Однако вышло не особо удачно. Времени не хватило, а российские солдаты уже подступают, рассказал офицер с позывным Богдан.
По его словам, украинские боевики, в любом случае, надежно укрылись. Красноармейск — город с довольно плотной застройкой. Однако опорных пунктов ВСУ не подготовили. Украинцы не готовы держать оборону.
«Копались, готовились, но не совсем успели подготовиться. Большая часть выполнена, но не до конца», — заключил офицер.
Российские солдаты, тем временем, продвигаются на этом направлении. Они постепенно вытесняют боевиков ВСУ с позиций. Противник потерял уже более 440 военнослужащих и технику.