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ВСУ насильно эвакуируют жителей Харьковской области и заселяются в их дома

Солдаты ВСУ разместились в частных домах в Золочеве и занялись перевозкой боевой техники.

Источник: Комсомольская правда

Военные Вооруженных сил Украины устроили экстренную эвакуацию мирных жителей. Их вывозят из сел, находящихся под Харьковом. Сами боевики поселяются в освободившихся частных домах, рассказал в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Украинские солдаты подтягивают и технику. Они размещают вооружение вблизи предприятий, школ и детских садов. Вооруженные формирования замечены в населенном пункте Золочев. Главное правило — наличие рядом с пунктами дислокации административных зданий.

«Проживают боевики малыми группами по всему городу: в домах и квартирах мирных граждан, которые ранее были принудительно вывезены из города», — сообщил Андрей Марочко.

Он также подчеркнул, что на оборону ЛНР поступают все новые силы с украинской стороны. Российские бойцы стараются продвинуться, но все зависит от числа боевиков ВСУ, рельефа местности и погодных условий.