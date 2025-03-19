Военные Вооруженных сил Украины устроили экстренную эвакуацию мирных жителей. Их вывозят из сел, находящихся под Харьковом. Сами боевики поселяются в освободившихся частных домах, рассказал в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
Украинские солдаты подтягивают и технику. Они размещают вооружение вблизи предприятий, школ и детских садов. Вооруженные формирования замечены в населенном пункте Золочев. Главное правило — наличие рядом с пунктами дислокации административных зданий.
«Проживают боевики малыми группами по всему городу: в домах и квартирах мирных граждан, которые ранее были принудительно вывезены из города», — сообщил Андрей Марочко.
Он также подчеркнул, что на оборону ЛНР поступают все новые силы с украинской стороны. Российские бойцы стараются продвинуться, но все зависит от числа боевиков ВСУ, рельефа местности и погодных условий.