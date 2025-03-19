Парту Героя открыли в хабаровской школе № 58

Эдуард Евгеньевич Бабанин погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Он не был профессиональным солдатом, но когда Родина оказалась в опасности, он не смог остаться в стороне, сообщает ИА AmurMedia.
Церемония открытия Парты Героя прошла с большой душевной теплотой и проникновенностью. Такие мероприятия помогают воспитывать в молодом поколении чувство патриотизма, уважение к их истории и гордости за наших героев.
Новая школьная традиция, передача Парты Героя из класса в класс, где за ней будут учиться лучшие ученики, — становится символом памяти о герое и мощным стимулом для учащихся. Мероприятия, призванные не только сохранить уважение к памяти выдающегося человека, но и вдохновить детей на добрые дела, стремление к знаниям и личным успехам.