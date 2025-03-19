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Парту Героя открыли в хабаровской школе № 58

Открытие Парты Героя, посвященное выпускнику школы № 58, состоялось в Хабаровске.

Источник: Мэрия Хабаровска

Эдуард Евгеньевич Бабанин погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Он не был профессиональным солдатом, но когда Родина оказалась в опасности, он не смог остаться в стороне, сообщает ИА AmurMedia.

Церемония открытия Парты Героя прошла с большой душевной теплотой и проникновенностью. Такие мероприятия помогают воспитывать в молодом поколении чувство патриотизма, уважение к их истории и гордости за наших героев.

Новая школьная традиция, передача Парты Героя из класса в класс, где за ней будут учиться лучшие ученики, — становится символом памяти о герое и мощным стимулом для учащихся. Мероприятия, призванные не только сохранить уважение к памяти выдающегося человека, но и вдохновить детей на добрые дела, стремление к знаниям и личным успехам.