Парту Героя открыли в хабаровской школе № 58

Новая школьная традиция, передача Парты Героя из класса в класс, где за ней будут учиться лучшие ученики, — становится символом памяти о герое и мощным стимулом для учащихся. Мероприятия, призванные не только сохранить уважение к памяти выдающегося человека, но и вдохновить детей на добрые дела, стремление к знаниям и личным успехам.