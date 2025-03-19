Нефтебаза в Кавказском районе Краснодарского края загорелась после атаки БПЛА

Минувшей ночью в Краснодарском крае отразили очередную атаку БПЛА. Обломки сбитого беспилотника упали на нефтебазу, расположенную рядом со станицей Кавказской Кавказского района.
По оперативным данным, поврежден трубопровод между резервуарами. Начался пожар. Его площадь составила 20 кв. метров. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения.
Нефтебаза временно приостановила работу. С ее территории эвакуировали 30 человек.
На месте работают 105 пожарных и 45 единиц техники.
В Кавказском районе Краснодарского края также находится НПС «Кропоткинская», на которую около месяца назад также была предпринята атака БПЛА. По информации КТК, которому принадлежит НПС, беспилотники были начинены взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Среди персонала жертв и пострадавших нет. Разлив нефти удалось избежать.
Накануне «Югополис» сообщал, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры по поводу ситуации в Украине. По информации Кремля, одним из пунктов, по которому было достигнуто соглашение, это приостановка ударов по объектам энергоснабжения.