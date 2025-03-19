Нефтебаза в Кавказском районе Краснодарского края загорелась после атаки БПЛА

В Кавказском районе Краснодарского края также находится НПС «Кропоткинская», на которую около месяца назад также была предпринята атака БПЛА. По информации КТК, которому принадлежит НПС, беспилотники были начинены взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Среди персонала жертв и пострадавших нет. Разлив нефти удалось избежать.