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Угрозу атаки БПЛА в Самарской области 19 марта отменили

В Самарской области отсутствует угроза атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области отменили угрозу атаки беспилотников. Ее объявляли утром 19 марта в приложении МЧС и призывали граждан быть бдительными.

— Угроза атаки БПЛА в Самарской области отменена, — такое сообщение появилось в приложении МЧС примерно в 08.40.

Таким образом, опасность атаки беспилотников в Самарской области 19 марта существовала чуть больше трех часов. Никаких инцидентов на территории региона за это время не зарегистрировали. Угроза атаки не повлияла на работу самарского аэропорта Курумоч. Задержался лишь рейс до Казани, так как аэропорт в столице Татарстана временно закрывали.