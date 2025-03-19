Угрозу атаки БПЛА в Самарской области 19 марта отменили

Таким образом, опасность атаки беспилотников в Самарской области 19 марта существовала чуть больше трех часов. Никаких инцидентов на территории региона за это время не зарегистрировали. Угроза атаки не повлияла на работу самарского аэропорта Курумоч. Задержался лишь рейс до Казани, так как аэропорт в столице Татарстана временно закрывали.