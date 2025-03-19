Губернатор дал важные поручения по паводку, посевной и модернизации ЖКХ в Челябинской области

О паводке
Паводковая ситуация на юге области и в горнозаводской части региона обострилась в начале недели. Сначала из-за обильного таяния снега и дождя стало подтапливать дома в посёлке Остроленском Нагайбакского района. Для жителей открыли пункт временного размещения. Затем произошёл перелив талой воды через несколько дорог.
А в Ашинском районе началось подтопление домов из-за того, что на две недели раньше начался ледоход на реке Сим. Силами МЧС и экстренных служб прошла эвакуация жителей. Ведутся работы по разрушению затора, уровень воды снижается. Во всех местах подтопления находятся силы и средства спасательных служб. Подготовлены пункты временного размещения. Ситуация в городе меняется ежечасно. По данным ГУ МЧС по Челябинской области, утром 19 марта в Аше после проведения взрывных работ на реке Сим специалистами Минобороны России тронулся ледовый затор.
Ситуация находится под контролем. Главным управлением МЧС по региону введён режим повышенной готовности. Пики паводка проходим на две-три недели раньше обычных сроков.
Он поручил главам всех территорий:
- вести непрерывный мониторинг ситуации с уровнем воды в реках;
- контролировать состояние гидротехнических сооружений;
- быть на связи с руководителями спасателей, чрезвычайных служб;
- особое внимание обратить на местные автодороги, мосты, переходы, чтобы во время прохождения паводковых вод люди имели возможность перемещаться на транспорте;
- проверить состояние ПВР и готовность к размещению людей.
О поддержке участников СВО
В Челябинской области 19 марта завершается регистрация заявок на участие в региональной кадровой программе «Герои Южного Урала» для ветеранов спецоперации. Большинство тех, кто подал заявления на участие в ней, — действующие бойцы СВО.
Проект рассчитан на ветеранов специальной военной операции. Некоторые из глав, министров региональных станут их наставниками. По данным на 18 марта зарегистрировались 982 претендента. Далее пройдёт конкурсный отбор, уже в июне начнем обучение.
Подать заявку можно до 19 марта на сайте geroi.gov74.ru.
На годовое обучение планируется зачислить порядка 60 человек. То есть, конкурс уже превышает 16 человек на одно место. Поэтому после окончания приёма заявок кандидатам предстоит пройти серьёзный отбор: написать эссе на заданную тему, ответить на вопросы дистанционного тестирования. Некоторые участники могут получить дополнительные задания. Приглашение пройти образовательную программу «Герои Южного Урала» получат те из претендентов, кто покажет наиболее высокие результаты в части их управленческого опыта, управленческого потенциала и военных заслуг.
А затем герои смогут получить управленческие навыки на базе челябинского филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), пройти стажировку на предприятиях и в органах власти, где им помогут опытные наставники.
Эта программа закрывает многие направления — трудоустройство участников специальной военной операции, их реабилитацию, социализацию в обществе и возможность отвлечься от тех тяжёлых моментов, которые каждый из нас прошёл, и вернуться к той самой жизни, которая нужна человеку, — отметил заместитель председателя Челябинской региональной общественной организации «Ветераны специальной военной операции Челябинской области» Алексей Рожков. — Сам я зарегистрировался буквально в первые дни. Регистрация не составила никакого труда. Написал эссе, которое будут рассматривать компетентные люди. Сейчас жду этапа тестирования. Буду рад достойно представить и себя, и в своём лице всех участников специальной военной операции.
Также губернатор сообщил, что в области активно развиваются общественные каналы помощи бойцам, в том числе проект Народного фронта «Всё для победы».
В его рамках южноуральцы направили в зону спецоперации различные грузы. Объём средств составил почти 300 миллионов рублей, — отметил Алексей Текслер. — Обращаю внимание: помощь по-прежнему нужна. Она, безусловно, приближает Победу. Прошу глав напомнить социальным партнёрам, всем жителям, об этой патриотической акции.
О подготовке к посевному сезону
В связи с тем, что в этом году снег сошёл рано и быстро, глава региона поручил активизировать работу по подготовке к новому полевому сезону.
Уже в марте нужно готовить всю сельхозтехнику, проверить, отсортировать семена, закупить удобрения, создать запас дизельного топлива, — перечислил Алексей Текслер. — Выплата субсидий нашим аграриям уже началась. Идёт оформление льготных кредитов для восполнения оборотных средств.
Он также поручил Министерству сельского хозяйства области и всем главам сельскохозяйственных районов провести необходимые совещания с аграриями, взять вопрос подготовки к новому полевому сезону на личный контроль.
Основная задача — к 2023 году увеличить в регионе сбор зерна до 2,4 миллиона тонн.
О модернизации ЖКХ
Алексей Текслер напомнил о старте масштабной программе «Большой ремонт 74», в рамках которой планируется реконструировать и капитально отремонтировать почти 1500 объектов инженерной инфраструктуры до 2030 года. Губернатор подчеркнул, что и количество объектов, и объём средств, который планируется направить на эти цели — беспрецедентный, и поручил главам активно включиться в общую работу.
В частности, в текущем году из всех источников на реализацию новой программы будет направлено уже порядка 13 миллиардов рублей. Это не окончательная сумма, поскольку глава региона продолжает продолжаю работу с федеральным центром по выделению дополнительных средств на ЖКХ в виде специальных казначейских кредитов.
Что уже сделано и о планах по модернизации жилищно-коммунального хозяйства на 2025-й и ближайшие годы 13 марта рассказали на пресс-конференци.
— «Большой ремонт 74» войдёт в каждое муниципальное образование, то есть это перезагрузка в сфере ЖКХ, — отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области Людмила Алпатова. Более 1500 объектов входят со всех муниципальных образований, определены источники финансирования. То есть это и областные средства, и федеральные средства, и местного бюджета, и, безусловно, это средства инвестиционные.
О подготовке к пожароопасному сезону
Губернатор поручил главам взять на личный контроль подготовку к пожароопасному периоду и провести профилактическую работу с сельхозпроизводителями по недопущению пала травы.
Вслед за паводком в регионе наступит пожароопасный период, — констатировал Алексей Текслер. — Судя по всему, у нас где-то будет ещё паводок идти, а где-то уже пожароопасный период начнётся. Поэтому, коллеги, необходимо взять подготовку к пожароопасному периоду на личный контроль, организовать работу патрульно-контрольных групп, своевременно выявлять и предотвращать все риски. Ну и, безусловно, необходимо напомнить жителям о правилах пожарной безопасности на природе, об ответственности за их нарушение. У нас основная проблематика в это время — это ландшафтные пожары с риском перехода в леса.
Важно соблюдать правила пожарной безопасности на природе
Поэтому он поручил вместе с фермерами ещё раз провести профилактическую работу по недопущению пала травы и, соответственно, недопущению ландшафтных и всех других пожаров, которые в регионе могут быть. Ещё продолжить работу в особо охраняемых территориях. Плюс Главному управлению лесами также необходимо держать на полном контроле вопросы, связанные с возможным возникновением пожаров в лесах.
О модернизации отделений Почты России
На портале Госуслуги до 25 апреля проходит всероссийское голосование по выбору отделений, которые нуждаются в ремонте. Лидеры голосования в приоритетном порядке попадут в программу. Губернатор поручил главам проинспектировать почтовые отделения, определить, какие из них требуют ремонта, а также проинформировать жителей о голосовании.
О субботниках
Помимо этого, губернатор поручил начать субботники сразу после схода там, где это возможно, то есть, не дожидаясь апреля.
Субботники в регионе важно начать, не дожидаясь апреля.
В апреле традиционно проводим весенние субботники. Но считаю, что если есть возможность проводить субботники раньше, то нужно это делать, — обратился Алексей Текслер к главам. — У нас в этом году, мы видим, снег сходит раньше обычного, соответственно, мусор, который после таяния снега есть на территории, его, конечно, надо убирать раньше. Есть возможность делать это раньше. При этом мало — кучи собрать, их надо быстро вывезти.
О диспансеризации, летнем отдыхе детей
Ещё в ходе совещания губернатор поручил ускорить темпы диспансеризации населения, подготовки к летней оздоровительной кампании и занятости детей и подростков, модернизации школ и борьбы с кибермошенничеством.
Стартует подготовка к летней оздоровительной кампании для наших юных южноуральцев. Необходимо позаботиться о состоянии загородных и сезонных лагерей, провести ремонты, благоустройство, оснастить оборудованием, учесть все актуальные требования санитарного законодательства и, естественно, обратить внимание на вопросы безопасности, — перечислил Алексей Текслер. — Также заблаговременно нужно решить вопрос с кадрами. Прошу социальный блок правительства совместно с муниципалитетами организовать работу по подготовке загородных летних лагерей. Уже сейчас, коллеги, начинайте планировать в каникулы работу всех потенциально возможных площадок для детей, которые остаются на лето дома. Важно создать условия для временного трудоустройства несовершеннолетних, заранее проработать программу занятости подростков, провести работу с родителями.
По данным Министерства социальных отношений области, в 2025 году более 10 тысяч девочек и мальчиков смогут бесплатно отдохнуть в детских лагерях и санаториях региона. Там ребят ждут оздоровление, игры, конкурсы, дискотеки, познавательные экскурсии, а чтобы они не отставали от школьной программы — для них организуют учебные занятия. На приобретение путёвок в регионе направили более 250 миллионов рублей.
Планируется закупить свыше семи тысяч путёвок в загородные лагеря и санатории, большая часть — в летний период, — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачёва. — Все путёвки будут распределены по муниципальным образованиям, в первую очередь будут обеспечены дети участников специальной военной операции. Кроме того, традиционно будет организован отдых для такой сложной категории, как дети-инвалиды. Порядка 3,5 тысяч ребят с ограниченными возможностями смогут бесплатно пройти реабилитацию в учреждениях соцзащиты.
Для школьников, которым необходимо оздоровление по медицинским показаниям, уже закупили путёвки в санатории «Синегорье» (Миасс), «Металлург» (Златоуст), «Ильмены» (Миасс) и «Лесная сказка» (Златоуст). А как получить бесплатную путёвку в детский лагерь и санаторий, «Пчела» рассказывала ранее.