Губернатор дал важные поручения по паводку, посевной и модернизации ЖКХ в Челябинской области

Вслед за паводком в регионе наступит пожароопасный период, — констатировал Алексей Текслер. — Судя по всему, у нас где-то будет ещё паводок идти, а где-то уже пожароопасный период начнётся. Поэтому, коллеги, необходимо взять подготовку к пожароопасному периоду на личный контроль, организовать работу патрульно-контрольных групп, своевременно выявлять и предотвращать все риски. Ну и, безусловно, необходимо напомнить жителям о правилах пожарной безопасности на природе, об ответственности за их нарушение. У нас основная проблематика в это время — это ландшафтные пожары с риском перехода в леса.