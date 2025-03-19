Киев атаковал энергообъект на Кубани после решения о временном прекращении ударов

«Ночью 19 марта текущего года, через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения президента России, принятого по предложению президента США, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту энергетической инфраструктуры», — сказали в ведомстве.