Военные после приказа Путина сбили уже летевшие собственные беспилотники

Президент России Владимир Путин приказал прекратить удары по энергообъектам Украины на 30 дней после разговора с президентом США Дональдом Трампом. Во время переговоров Путин поддержал идею США о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергообъектам и дал такую команду военным, сообщал Кремль.