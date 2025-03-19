Военные после приказа Путина сбили уже летевшие собственные беспилотники

В ведомстве сообщили, что «ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты». Всего было сбито семь беспилотников — 6 из них — ЗРПК «Панцирь», а один — дежурным истребителем ВКС России.
Семь дронов были нацелены «на объекты украинские энергетической инфраструктуры, связанных с ВПК». Они находятся в Николаевской области.
Президент России Владимир Путин приказал прекратить удары по энергообъектам Украины на 30 дней после разговора с президентом США Дональдом Трампом. Во время переговоров Путин поддержал идею США о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергообъектам и дал такую команду военным, сообщал Кремль.