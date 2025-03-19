Бойцы «Запада» улучшили тактическое положение

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Дружелюбовка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«Потери противника составили более 250 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе два М113 производства США, боевая бронированная машина, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.