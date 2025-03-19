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Бойцы «Запада» улучшили тактическое положение

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение украинским войскам в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Дружелюбовка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«Потери противника составили более 250 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе два М113 производства США, боевая бронированная машина, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.