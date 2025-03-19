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Средства ПВО РФ за сутки сбили 142 беспилотника ВСУ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 142 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. 61 из этих беспилотников был уничтожен за пределами зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты и подавлены 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 61 вне зоны СВО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала проведения специальной военной операции уже уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 47 353 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 344 танка и других боевых бронированных машин, 1 529 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 700 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 050 единиц специальной военной автомобильной техники.