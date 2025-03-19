Средства ПВО РФ за сутки сбили 142 беспилотника ВСУ

Отмечается, что с начала проведения специальной военной операции уже уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 47 353 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 344 танка и других боевых бронированных машин, 1 529 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 700 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 050 единиц специальной военной автомобильной техники.