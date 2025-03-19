Что известно об атаке украинских БПЛА на пункт перевалки нефти на Кубани

При падении БПЛА в пункте перевалки нефти произошла разгерметизация резервуара, идет тушение.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства атаки
- Украина после принятого Путиным решения по предложению Трампа о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре атаковала тремя беспилотниками объект в станице Кавказская Краснодарского края.
- Этот объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).
- При падении БПЛА произошла разгерметизация резервуара с возгоранием на 1,7 тыс. кв. м, идет тушение.
- В Минобороны назвали украинские атаки на энергетическую инфраструктуру России подготовленной провокацией, «направленной на срыв мирных инициатив президента США».
- Российские войска после получения приказа Путина о прекращении ударов по энергетическим объектам сбили семь своих уже запущенных беспилотников, сообщили в ведомстве.
Об атаке на НПС «Кропоткинская»
- В Минобороны отметили, что нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская», которая относится к Каспийскому трубопроводному консорциуму, выведена из эксплуатации после повреждений в результате атаки украинских БПЛА 17 февраля.
- Ранее «Транснефть», которая является российским акционером международного консорциума, сообщала, что станция получила повреждения, ее ремонт может занять полтора — два месяца, а прокачка нефти из Казахстана на время восстановления может снизиться на 30%.
- Транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Тенгиз — Новороссийск временно осуществляется по аварийной схеме, минуя НПС «Кропоткинская».