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Что известно об атаке украинских БПЛА на пункт перевалки нефти на Кубани

Украина после решения президента России Владимира Путина, принятого по предложению американского лидера Дональда Трампа о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, атаковала тремя беспилотниками объект на Кубани. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: AP 2024

При падении БПЛА в пункте перевалки нефти произошла разгерметизация резервуара, идет тушение.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства атаки

  • Украина после принятого Путиным решения по предложению Трампа о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре атаковала тремя беспилотниками объект в станице Кавказская Краснодарского края.
  • Этот объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).
  • При падении БПЛА произошла разгерметизация резервуара с возгоранием на 1,7 тыс. кв. м, идет тушение.
  • В Минобороны назвали украинские атаки на энергетическую инфраструктуру России подготовленной провокацией, «направленной на срыв мирных инициатив президента США».
  • Российские войска после получения приказа Путина о прекращении ударов по энергетическим объектам сбили семь своих уже запущенных беспилотников, сообщили в ведомстве.

Об атаке на НПС «Кропоткинская»

  • В Минобороны отметили, что нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская», которая относится к Каспийскому трубопроводному консорциуму, выведена из эксплуатации после повреждений в результате атаки украинских БПЛА 17 февраля.
  • Ранее «Транснефть», которая является российским акционером международного консорциума, сообщала, что станция получила повреждения, ее ремонт может занять полтора — два месяца, а прокачка нефти из Казахстана на время восстановления может снизиться на 30%.
  • Транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Тенгиз — Новороссийск временно осуществляется по аварийной схеме, минуя НПС «Кропоткинская».