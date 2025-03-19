Российские войска атаковали военные объекты Украины в 146 районах

Сообщалось также, что экипаж вертолета Ка-52М нанес удар по личному составу и технике украинских войск в приграничном районе Курской области. По данным МО, солдаты выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и успешно вернулись на площадку вылета. По данным авианаводчика, поставленная цель операции была достигнута, вся техника противника была уничтожена.