В зоне СВО погиб стрелок-сапер Сергей Черкас из Волгоградской области

Жители города Урюпинска Волгоградской области 20 марта простятся со своим земляком — гвардии сержантом Сергеем Черкасом. Участник специальной военной операции погиб на боевом задании в Суджанском районе Курской области, рассказали в администрации города.
— Погиб Сергей 11 марта 2025 года в Суджанском районе Курской области при выполнении боевого задания. Воину было 38 лет. У него остались жена, мать и сын, — говорится в некрологе.
Родился Сергей Черкас в Челябинской области, после окончания школы жил, учился и работал в Урюпинске. У него был пятилетний опыт службы по контракту. В зону СВО отправился стрелком-сапером.
Прощание с земляком в Урюпинске начнется в 11.15 в Покровском храме, в полдень состоится траурная церемония в сквере Павших Борцов.
Редакция соболезнует родным и близким Сергея Черкаса и всех погибших в ходе спецоперации.