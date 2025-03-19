Осужденный за взятки бывший замначальника колонии вернулся на СВО

Бывший замначальника исправительной колонии № 37 Андрей Шварев был задержан в апреле 2024 года на территории Донецкой Народной Республики, где участвовал в боевых действиях в составе полка местных внутренних войск. 19 декабря 2024 года Чусовской суд признал господина Шварева виновным в двух эпизодах получения взятки и превышении полномочий. Суд согласился с версией следствия и гособвинения, что Андрей Шварев получил от родственников одного из осужденных 500 тыс. руб. и часы марки Tissot за общее покровительство. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Сам господин Шварев в ходе предварительного следствия и суда вину категорически отрицал.