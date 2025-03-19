Песков назвал ночную атаку ВСУ на Россию саботажем

«Безусловно, информация уже была широко доступна о команде президента России, верховного главнокомандующего России (Владимира Путина) на момент начала этих атак (на Россию со стороны Украины — ред.). И киевский режим ничего не сделал для их отмены, поэтому, конечно, подобные действия идут вразрез с этими общими усилиями (по мирному урегулированию — ред.)», — сказал Песков журналистам.