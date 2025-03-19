Песков назвал ночную атаку ВСУ на Россию саботажем

Так он ответил на вопрос журналистов о том, рассматривают ли в Кремле ночную атаку украинских БПЛА как попытку саботажа со стороны Киева и попытку сорвать договоренности между президентами.
«Безусловно, информация уже была широко доступна о команде президента России, верховного главнокомандующего России (Владимира Путина) на момент начала этих атак (на Россию со стороны Украины — ред.). И киевский режим ничего не сделал для их отмены, поэтому, конечно, подобные действия идут вразрез с этими общими усилиями (по мирному урегулированию — ред.)», — сказал Песков журналистам.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого было принято решение о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае.