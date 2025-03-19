Группировка «Север» противостоит врагу в Сумской области
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по трем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Марьино, Петрушевка и Угроеды Сумской области.
«ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, 11 боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия», — сообщили в Минобороны РФ.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Бойцы «Запада» ударили по двум бригадам противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Дружелюбовка Харьковской области и Новое ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 250 боевиков. Также украинская сторона лишилась трех бронетранспортеров, боевой бронированной машины, девяти автомобилей, трех орудий полевой артиллерии и трех складов боеприпасов.
«Южная» группировка заняла выгодные позиции
Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение девяти бригадам ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Потери противника за сутки составили: порядка 270 военнослужащих, танк, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» достигли 465 боевиков
Подразделения «Центральной» группировки поразили восемь бригад и штурмовой полк противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли порядка 465 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины «Козак», пять автомобилей и пять артиллерийских орудий.
Подразделения «Востока» продвинулись в глубину обороны ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и штурмовому полку противника в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка и Веселое ДНР.
Потери ВСУ составляют порядка 145 человек. Также российские бойцы уничтожили боевую бронированную машину, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.
Бойцы «Днепра» ударили по противнику в Херсонской области
Подразделения «Днепра» поразили три бригады противника в районах населенных пунктов Приднепровское, Понятовка, Садовое и Антоновка Херсонской области.
«Уничтожено до 45 военнослужащих, танк, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы», — рассказали в Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали объекты военной аэродромной инфраструктуре, места хранения БПЛА, склады боеприпасов и военного имущества, а также скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах.
Российские средства ПВО в течение суток сбили и подавили 142 БПЛА самолетного типа.