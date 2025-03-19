Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 19 марта 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 19 марта на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Группировка «Север» противостоит врагу в Сумской области

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по трем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Марьино, Петрушевка и Угроеды Сумской области.

«ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, 11 боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия», — сообщили в Минобороны РФ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Бойцы «Запада» ударили по двум бригадам противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Дружелюбовка Харьковской области и Новое ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 250 боевиков. Также украинская сторона лишилась трех бронетранспортеров, боевой бронированной машины, девяти автомобилей, трех орудий полевой артиллерии и трех складов боеприпасов.

«Южная» группировка заняла выгодные позиции

Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение девяти бригадам ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР.

Потери противника за сутки составили: порядка 270 военнослужащих, танк, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» достигли 465 боевиков

Подразделения «Центральной» группировки поразили восемь бригад и штурмовой полк противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли порядка 465 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины «Козак», пять автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Подразделения «Востока» продвинулись в глубину обороны ВСУ

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и штурмовому полку противника в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка и Веселое ДНР.

Потери ВСУ составляют порядка 145 человек. Также российские бойцы уничтожили боевую бронированную машину, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Бойцы «Днепра» ударили по противнику в Херсонской области

Подразделения «Днепра» поразили три бригады противника в районах населенных пунктов Приднепровское, Понятовка, Садовое и Антоновка Херсонской области.

«Уничтожено до 45 военнослужащих, танк, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы», — рассказали в Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали объекты военной аэродромной инфраструктуре, места хранения БПЛА, склады боеприпасов и военного имущества, а также скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах.

Российские средства ПВО в течение суток сбили и подавили 142 БПЛА самолетного типа.