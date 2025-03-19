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Россия и Украина провели обмен военными по формуле 175 на 175

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Москва и Киев обменялись пленными по формуле 175 на 175, сообщили в Минобороны РФ,

Источник: Олег Елков/ТАСС

«19 марта 2025 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ», — сказали там.

Россия в качестве жеста доброй воли также передала 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

В ведомстве уточнили, что военные ВС РФ, освобожденные из плена, находятся в Белоруссии. Их направят в Россию для лечения и реабилитации.

«Бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — говорится в сообщении.

При возвращении российских бойцов из плена посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты.