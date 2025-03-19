Россия и Украина провели обмен военными по формуле 175 на 175

«19 марта 2025 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ», — сказали там.
Россия в качестве жеста доброй воли также передала 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.
В ведомстве уточнили, что военные ВС РФ, освобожденные из плена, находятся в Белоруссии. Их направят в Россию для лечения и реабилитации.
«Бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — говорится в сообщении.
При возвращении российских бойцов из плена посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты.