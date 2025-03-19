Из Суджанского района с 12 марта вывезли 525 человек

«Продолжается эвакуация населения из Суджанского района Курской области. С 12 марта с приграничной территории были вывезены 525 человек. В 67 пунктах временного размещения на территории Курской области на данный момент находятся порядка 6,5 тыс. человек», — сказали в пресс-службе.
В МЧС отметили, что люди обеспечены всем необходимым. «Психологи МЧС России ежедневно работают в ПВР и оказывают населению необходимую помощь. На особом контроле — обеспечение пострадавшего населения всем необходимым», — добавили в ведомстве.