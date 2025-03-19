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Из Суджанского района с 12 марта вывезли 525 человек

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Более 520 человек эвакуированы с 12 марта с приграничной территории Курской области, около 6,5 тыс. жителей размещены в ПВР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«Продолжается эвакуация населения из Суджанского района Курской области. С 12 марта с приграничной территории были вывезены 525 человек. В 67 пунктах временного размещения на территории Курской области на данный момент находятся порядка 6,5 тыс. человек», — сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что люди обеспечены всем необходимым. «Психологи МЧС России ежедневно работают в ПВР и оказывают населению необходимую помощь. На особом контроле — обеспечение пострадавшего населения всем необходимым», — добавили в ведомстве.